El Estado Islámico ataca con un rickshaw bomba un convoy del ejército paquistaní

Un convoy militar paquistaní "fue atacado con un rickshaw bomba en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán, y causó una importante pérdida de vidas y material, segúnla agencia Amaq,controlada por el Estado Islámico (Daesh, Isis).

"Los combatientes del Estado Islámico estacionaron un rickshaw (carrito tirado por unabicicleta para transporte humano) cargado de explosivos el miércoles en el camino de un convoy del ejército paquistaní en la aldea de Inayat Kali, en la provincia de Bajaur. Detonaron el artefacto explosivo cuando el convoy, que consistía en camiones militares cargados de soldados, pasó y le golpeó. La explosióncausó la muerte y lesiones de al menos 10 personas, incluido un oficial, y es probable que el número de muertos aumente, y daños a dos camiones militares", agrega.

En esta zona opera el ISPK, una de las franquicias más activas de Daesh. Mientras Al Qaeda, tal y como publicó LA RAZÓN, llama a sus terroristas a colaborar en las labores de salvamento tras las recientes inundaciones, Isis prosigue con sus ataques, lo que no resta peligrosidad a ambas bandas yihadistas, que utilizan sus métodos y tácticas según les conviene.