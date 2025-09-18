Acceso

El Estado Islámico degüella a un cristiano en Mozambique

Se habría producido una nueva matanza de fieles de esta religión en Níger

Terroristas del Estado Islámico entran en una aldea cristiana en Mozambique para destruirla
J.M. Zuloaga
El goteo es permanete. "Con el éxito de Allah, los soldados del Califato capturaron a un cristiano cerca del pueblo de Metebo en la región de Ancuabe, en Mozambique,y lo decapitaron, y toda la alabanza es para Allah".

Solamente es un sder humano, al que los yihadistas debieron sorprender en algún sitio. La cifra, por "pequeña", no puede ocultar la realidad que forma parte de un genocidio de seres humanos que son asesinados por la únidca razón de profesar una religión distinta de la de los que cometen el crimen. Pero de estos hechos, genocidio sin duda, nadie habla.

Por otra parte, noticias sin confirmar difundidas en las redes sociales del Estado Islámico hablan de la matanza de "22 "ciudadanos mientras estaban dentro de una iglesia en la ciudad de Tillabéri, Níger", sin ofrecer más detalles.

