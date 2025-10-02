Acceso

El Estado Islámico enarbola su "espada victoriosa" contra los cristianos de África

Aseguran que los asesinatos y destrucción de iglesias responden a un juramento dado

Quema de propiedades en el Congo
Quema de un camión en el Congo propiedad de cristianosRedes
J.M. Zuloaga
  J.M. Zuloaga
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

El Estado Islámico detalla este jueves, en su semanario An Naba 515, los ataques contra cristianos que sus terroristas han perpetrado en los últimos días en el Congo y Mozambique. Los justifican en “su juramento de lealtad al Estado Islámico, y su lucha contra los cristianos con la espada victoriosa. Nuestro libro guía combina la yihad y la defensa”.

Por un lado, hablan de 23 cristianos asesinados en el Congo en un “esfuerzo por arrancarlos de su religión”. Lo mismo ocurrió en Mozambique, con una “ola de ataques que tuvieron como objetivo pueblos y ciudades cristianas en las regiones de Cabo Delgado”. Se jactan los terroristas de la quema de numerosas iglesias y casas de cristianos, a los que asesinaron allí donde se toparon con ellos.

Quema de propiedad cristianas en Mozambique
Quema de propiedad cristianas en MozambiqueRedes

