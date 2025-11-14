El Estado Islámico se jacta de que ha logrado que algunos cristianos le paguen el "impuesto religioso" en el Congo

El terrorismo siempre tiene mucho de mafioso por más que se presente como el brazo armado que defiende una reivindicación política. En Chicago, en los años 20, los gansters cobraban a los comerciantes como alternativa a la destrucción de sus negocios. En España, en especial en el País Vasco y Navarra, ETA exigía los empresarios el pago del "impuesto revolucionario" para la "causa vasca". Si no se atendía la petición, estaban expuestos al secuestro en el mejor de los casos y, muchas veces, al asesinato.

El Estado Islámico exige a los cristianos o a los que no profesan la religión musulmana el pago de la "yizia" como alternativa a ser degollados o pasados por las armas. En su número 521, el boletín semanal An Naba de la banda yihadista, publicado esta semana, asegura que al menos dos aldeas cristianas de la República Democrática del Congo acordaron someterse a la "yizia", según se afirma en las traducciones disponibles.

De ser cierto, seria una prueba más del desamparo en el que se encuentran los cristianos ante el genocidio que sufren a manos de los terroristas yihadistas. Quienes tienen que protegerlos y acabar con los terroristas no lo hacen. Y éste es el resultado. No se puede criticar al que intenta salvar la vida y la de los suyos, paga una cantidad de dinero pero no renuncia a su religión.