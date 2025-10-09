El Estado Islámico publica fotografías de cristianos "masacrados" en el Congo

"Los muyahidines penetraron en la aldea y capturaron a un cristiano y lo mataron con sus armas. También se apoderaron de algunas de sus propiedades y regresaron sanos y salvos a sus posiciones, alabado sea Dios. Dos cristianos fueron asesinados en una segunda operación. Los soldados del Califato ordenaron que dos cristianos se acercaran al mismo pueblo y los masacraron".

Los terroristas del Estado Islámico se jactan de sus crímenes en el boletín semanal An Naba 516, y publican fotografías de los cadáveres de algunos de los cristianos asesinados. ¿Algo ha cambiado desde la última noticia publicada por LA RAZÓN sobre este asunto ? Nada. No hay noticias de expediciones fletadas por los que tanto se preocupan de otros crímenes y que persisten en las protestas pese a que se ha iniciado un esperanzador proceso de paz, algo en lo que ni pueden soñar los cristianos del Congo.

"La semana pasada, --recuerdan-- siete cristianos fueron asesinados, entre ellos un miembro del ejército congoleño, y dos de sus cuarteles fueron quemados. Otras personas resultaron heridas, entre ellas miembros del ejército ugandés, en ataques armados lanzados por soldados del Califato en las regiones de Lubero e Ituri, en el este del Congo". A Esos siete hay que sumar otros trece.