“No atacamos, defendemos nuestra religión, defender es lo que hace ISIS”. Con este mensaje publicado en un chat del Estado Islámico se trata de justificar el terrorismo que desarrolla la banda yihadista. “ISIS no es un grupo terrorista; por supuesto es un grupo terrorista según el 99% de los países, eso es porque tienen que seguir las reglas de Estados Unidos y la ONU para no meterse en problemas”, agrega.

“Su problema aquí es que nos ven como un grupo criminal y terrorista, nuestro objetivo es proporcionar una comunidad segura para las personas y eliminar todo mal que causará problemas en el futuro. (...)Los Estados Unidos de América son el mayor terrorista de la Tierra y tratan de hacer cambiar de opinión porque no pueden y nunca lo harán hasta que resuelvan la pedofilia y dejen de atacarnos y robar nuestro petróleo”, sigue el mensaje.

No se olvida el panfletario de África, donde protagonizan un genocidio contra los cristianos: “aceptas una comunidad basada en su estabilidad financiera, como África, esclavizaste a los negros y los golpeaste e incluso a veces hasta la muerte, pero te llamas el mejor país del mundo y una libertad, nunca se ha visto este tipo de cosas en el Estado Islámico”. Se ve que los anuncios que ellos mismos publican no responden a la realidad.

Finalmente, el autor hace una serie de afirmaciones dirigidas a los Estados Unidos:

“Sí, animaré a la gente a matar a Donald Trump incluso si no son musulmanes”.

“Sí, celebré la muerte de Charlie Kirk porque estaba glorificando la muerte de niños en Palestina”.

“Si no te gusta, bombardearé tu empresa y enviaré un cártel de pandillas mexicanas”.