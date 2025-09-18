Estados Unidos se gastó más de 500 millones de dólares en un solo día para salvar a Israel de un masivo ataque aéreo iraní

Durante el conflicto de junio de 2025 entre Israel e Irán, Estados Unidos lanzó en un solo día más de 500 millones de dólares en interceptores de alta gama para proteger a Israel de una lluvia de misiles balísticos, según documentos presupuestarios del Pentágono desclasificados esta semana. La mayor parte del gasto se concentró en el sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), considerado uno de los escudos antimisiles más avanzados del mundo, cuyos proyectiles cuestan aproximadamente 12,7 millones de dólares cada uno.

Entre 100 y 150 interceptores THAAD fueron disparados por las Fuerzas Terrestres de EE UU en solo 12 días de combate, lo que representa cerca del 25% del inventario total disponible del país. Este ritmo de uso ha encendido las alarmas en Washington, donde advierten que tardarán más de 18 meses en reponer este arsenal, afectando la preparación militar frente a posibles conflictos futuros con Irán, Corea del Norte o China. Además, se estima que EE UU también utilizó más de 80 interceptores SM-3 desde barcos de la Armada, reforzando la cobertura defensiva sobre el Mediterráneo oriental.

El sistema THAAD fue desplegado en Israel con dos baterías completas, cada una compuesta por seis lanzadores, un radar de largo alcance y un centro de control. Su misión: interceptar misiles balísticos iraníes en la fase terminal del vuelo, tanto dentro como fuera de la atmósfera. Su eficacia fue clave para evitar daños mayores en ciudades israelíes, aunque también expuso la dependencia estratégica de Israel hacia la defensa estadounidense, especialmente tras el agotamiento parcial de sus propios interceptores Arrow 3.

"Cada disparo vale más que un Ferrari"

Pero el gasto no se limitó a THAAD. En los mismos documentos, el Pentágono solicitó 2,3 millones adicionales para reponer bombas GBU-39/B Small Diameter y 3,3 millones por cohetes láser APKWS II, ambos utilizados durante la Operación Midnight Hammer, el ataque estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes en junio. Aunque su uso específico no fue detallado, expertos creen que estas armas sirvieron para suprimir defensas aéreas iraníes antes del paso de los bombarderos B-2 que lanzaron los gigantescos GBU-57 MOP.

Lo que queda claro es que la defensa de Israel ya no es solo una operación política, sino una inversión militar multimillonaria que obliga a EE UU a equilibrar su ayuda exterior con la necesidad de mantener su propio inventario de munición.