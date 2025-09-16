Estados Unidos y Siria se reúnen en Damasco para coordinar la lucha contra el Estado Islámico

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper, y el embajador y enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, se han reunido con el presidente sirio Ahmed al-Sharaa en el Palacio Presidencial en Damasco.

Cooper y Barrack agradecieron al presidente al-Sharaa su apoyo para contrarrestar al Estado Islámico en Siria. Eliminar esta amenaza reducirá el riesgo de un ataque de ISIS contra territorio estadounidense, a la vez que contribuye a la visión del presidente Trump de un Oriente Medio próspero y una Siria estable, en paz consigo misma y con sus vecinos, según un comunicado de prensa.

Cooper y Barrack también elogiaron a Siria por apoyar la recuperación de los ciudadanos estadounidenses dentro del país y se comprometieron a continuar los esfuerzos que apoyan los objetivos norteaamericanos en el Medio Oriente, incluidas las negociaciones para la integración de varios grupos armados sen el ejército del nuevo gobierno sirio.