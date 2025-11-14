Estados Unidos y Suiza acuerdan poner fin a su guerra comercial

Estados Unidos y Suiza han llegado a un acuerdo para rebajar aranceles que incluiría inversiones suizas en el sector manufacturero del país norteamericano, adelantó este jueves el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

"Ya hemos llegado básicamente a un acuerdo con Suiza. Así que publicaremos los detalles de ese acuerdo hoy en el sitio web de la Casa Blanca", dijo Greer a la cadena CNBC, sin entrar en detalles específicos sobre el pacto.

El funcionario sí afirmó que Suiza "va a trasladar gran parte de su producción manufacturera a EE.UU.: productos farmacéuticos, fundición de oro, equipos ferroviarios."

"Estamos muy entusiasmados con este acuerdo y lo que significa para la industria manufacturera estadounidense", agregó.

El anuncio llega después de que el ministro de Economía y vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin, llegara a Washington para negociar con la Administración del presidente, Donald Trump, un recorte de gravámenes del 39 % al 15 %, la tasa que han logrado negociar la Unión Europea y otras economías.

Greer confirmó que se reunió con la delegación suiza en la tarde de este jueves, en un proceso de diálogo que "ha estado en proceso desde abril", cuando Trump anunció una serie de aranceles a las importaciones para, según el mandatario, nivelar el déficit comercial de Washington con sus socios comerciales.

"Suiza, al igual que decenas de otros países, ha estado sumamente interesada en tener acuerdos de apertura de mercados con Estados Unidos, en los que abren sus mercados para nosotros y nosotros modificamos un poco el arancel recíproco para ellos", explicó el representante de Comercio estadounidense.

También indicó que "Suiza accedió a gestionar su superávit comercial con EE.UU. asegurándose de que, en rubros donde tienen un superávit con nosotros, como los sectores farmacéuticos, del oro, etc., sus empresas construirán aquí (en territorio estadounidense)".

Un grupo de empresarios suizos fue recibido por Trump la semana pasada, lo que generó optimismo en la nación europea sobre un inminente acuerdo comercial.

En agosto, EE.UU. impuso a Suiza aranceles del 39 %, una de las tasas más altas de la Administración Trump a sus socios comerciales, bajo el argumento del amplio superávit comercial suizo en los intercambios bilaterales.

Este gravamen está teniendo graves repercusiones en importantes industrias del país centroeuropeo, como la relojera y mecánica o el sector alimentario, en particular a populares exportaciones como el chocolate y el queso.