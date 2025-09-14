Un estadounidense denuncia que una cadena de supermercados le prohibió acceder a una tienda con su mascota: un caimán

Wesley Silva, un pastor de 60 años, ya no podrá ingresar con su peculiar mascota Jinseioshi al Walmart de West Brownsville (Pensilvania, Estados Unidos) después de que unas fotografías generaran controversia. En las imágenes se aprecia al caimán, de unos 1,50 metros de longitud y alrededor de 14 kilos, sentado en un carrito de compras con un arnés, lo que provocó reacciones encontradas entre los clientes.

Silva explicó que solía acudir con frecuencia al supermercado acompañado de Jinseioshi y que, en la mayoría de ocasiones, recibía comentarios positivos. “Eso es genial, tienes un caimán”, le decían. Sin embargo, Walmart recordó que únicamente los animales reconocidos legalmente como “service animals” bajo la ley ADA (Americans with Disabilities Act) pueden acceder a sus instalaciones, una condición que su mascota no cumple.

El vínculo de Silva con los reptiles comenzó en 2022, cuando su hija le pidió una serpiente. Desde entonces, ha reunido una colección que incluye otro caimán, varias serpientes, un dragón de Komodo y un perro.

Desde Humane Animal Rescue, una organización de Pittsburgh, advirtieron que un reptil como Jinseioshi puede resultar imprevisible en entornos concurridos como un supermercado, donde la seguridad de terceros debe ser prioritaria. Silva insiste en que el animal le aporta apoyo emocional y recuerda que lo cuida desde que una vecina se lo regaló.

La reacción de una clienta que fotografió al caimán refleja la preocupación de parte del público: “No quiero ir a comprar con caimanes”. Otros, en cambio, lo vieron con curiosidad, calificándolo de “guay” o “impresionante”. Walmart, por su parte, mantiene una posición clara: la seguridad de todos los compradores está por encima de la relación personal de Silva con su inusual mascota.