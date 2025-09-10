¿Estamos más cerca de la III Guerra Mundial tras los ataques de Rusia a Polonia?

"Las fuerzas polacas y aliadas han monitoreado docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas polacas ha decidido neutralizarlos", anunciaba el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas, señalando que habían derribado drones rusos que entraron a su territorio. Según medios locales, los aparatos rusos penetraron las defensas polacas alcanzando hasta los 50 kilómetros del país centroeuropeo.

Esto ha llevado a varias consecuencias inmediatas, Varsovia cerró su principal aeropuerto y activó varios aviones de combate hasta derribar las naves rusas. “Este es un acto de agresión que ha creado una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas en X. El ministro de defensa polaco, , pide tranquilidad: "Mantener la calma y a solo compartir los anuncios oficiales de los servicios militares y estatales", pero los nervios se han desatado ante una posible escalada.

¿Puede desencadenarse la III Guerra Mundial?

La OTAN ha intensificado su despliegue militar en Polonia en los últimos años tratando de contener posibles ataques del Kremlin y defender las líneas de suministro hacia Ucrania. Es por ello que varios aliados han enviado tropas, cazas y sistemas de defensa avanzados al país centroeuropeo. Esto se produce porque Polonia está protegida por las fuerzas de la alianza en caso de ser atacada por un país enemigo según el artículo 5 del tratado de la Alianza Atlántica.

El periodista especializado Xavier Colás se manifestó meses atrás sobre la posible escalada: "Cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial habría que recordar que la Segunda Guerra Mundial empezó porque se sacrificaron las fronteras de Checoslovaquia, pensando que así no tendríamos que defender las fronteras nuestras y no funcionó...", comenzó explicando, para continuar rematando que, en su opinión, "estamos en un capítulo similar aunque, desde luego, con algunos actores cambiados".

Aunque esta entrada de drones aumenta la probabilidad de una escalada regional y de incidentes más graves, no convierte esto automáticamente en una situación que vaya a desencadenar la III Guerra Mundial aunque para un congresista de EEUU "Rusia está atacando a Polonia en un acto de guerra". La realidad para Joe Wilson es que Vladimir Putin está usando "drones iraníes Shahed” en una “agresión no provocada".

Aumenta le tensión

Para el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania Andrii Sybiha "Putin sigue escalando la tensión, expandiendo su guerra y poniendo a prueba a Occidente". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tildó este miércoles de "imprudente y sin precedentes" el ataque ruso con al menos ocho drones kamikaze que ha afectado esta madrugada a territorio polaco, y compartió la "solidaridad plena" de la Unión Europea con Polonia.

Volodímir Zelenski afirmó que este ataque ruso que obligó a Polonia a utilizar sus defensas aéreas por primera vez en esta guerra no fue un "accidente" y supone un "nuevo nivel de escalada" por parte del Kremlin. Si se confirma por parte de la OTAN, la escalada sería todavía mayor, pero nada de ello implica que se vaya a dar una III Guerra Mundial de forma inmediata. En caso de más ataques, la respuesta será inmediata por parte de la OTAN y algunos países como Francia tras firmar el pasado mes de mayo Macron un acuerdo Francia en el que garantiza a Polonia un despliegue militar en menos de 30 días si fuera atacada