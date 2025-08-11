Ya están operativos los nuevos fusiles de asalto rusos AK-15K y AK-15SK

Presentados en la exposición internacional de armas IDEX 2025, que se celebró en febrero en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el consorcio de defensa ruso Kalashnikov tiene ya operativos los nuevos fusiles de asalto AK-15K (acortado) y el pequeño AK-15SK. Ambos ejemplares tienen un calibre de 7,62x39 mm.

El propósito de estos rifles de asalto, como el de cualquier otra arma pequeña. armas, es destruir a las tropas enemigas. Las nuevas armas tienen ventajas sobre sus predecesoras en cuanto a ergonomía, características técnicas y operativas. En su desarrollo se tuvo en cuenta la experiencia de operaciones militares reales, como la guerra de Ucrania.

Esta arma utiliza dos tipos de cartuchos del modelo 1943: con bala con núcleo de acero 57-N-231sl y con bala trazadora 57-T-231P. El kit de ambas máquinas incluye un dispositivo de disparo silencioso PMS, cuyo peso no supera los 800 gramos.

El peso de los propios AK-15K y AK-15SK sin cargadores es de 3,4 y 3,2 kilogramos, respectivamente.

El modelo básico del AK-15, calibre 7,62 mm, que fue modificado con dos nuevos rifles de asalto, se creó sobre la base del AK-12, calibre 5,45 mm.

El servicio de prensa de Kalashnikov recordó que la exposición de defensa se celebró del 17 al 21 de febrero en la capital del estado de Abu Dabi, en Oriente Medio. Allí el consorcio presentó otros tipos de armas, incluidas las versiones pequeñas del fusil de asalto AK-12.