Este 'cazador de okupas' los echa dándoles a probar su propia medicina: "Hago lo que debo para ayudar a la gente"

En el panorama actual de California, un hombre se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la creciente amenaza de la ocupación ilegal. Flash Shelton, un ciudadano de 57 años, ha emprendido una cruzada personal para defender los derechos de propiedad, enfrentándose a un problema que está desestabilizando a miles de familias en el estado dorado. Su método se basa en darles de su propia medicina: okupa la vivienda y los incomoda hasta que se van por su cuenta, pero lo hace sin violencia.

La okupación ilegal se ha transformado en un fenómeno preocupante, especialmente después de la pandemia de COVID-19, cuando las moratorias de desalojo crearon un escenario propicio para la invasión de propiedades desprotegidas. La odisea de Shelton comenzó en 2019, cuando descubrió que desconocidos habían tomado la casa de su madre. Ante la indiferencia policial y la lentitud del sistema judicial, decidió convertirse en un defensor proactivo, documentando cada una de sus acciones y creando estrategias innovadoras para recuperar propiedades invadidas.

Sus métodos y estrategias

Su canal de YouTube, "Fuera de la caja con Flash", se ha convertido en una plataforma donde comparte técnicas legales para enfrentar okupaciones ilegales. Shelton ha demostrado una comprensión profunda de las tácticas utilizadas por los intrusos, especialmente en la falsificación de contratos de arrendamiento.

Un caso emblemático fue el desalojo exitoso de los ocupantes de la propiedad de su madre. Mediante un contrato de arrendamiento inteligentemente redactado, logró recuperar el inmueble y establecer medidas de seguridad preventivas. Su método no solo implica la recuperación física, sino también una estrategia legal meticulosa.

La figura de Shelton ha generado un debate social intenso. Mientras algunos lo consideran un héroe que defiende los derechos de los propietarios, otros advierten sobre los posibles riesgos de confrontación y violación de derechos humanos.

California ha comenzado a responder con legislaciones que buscan equilibrar la protección de propietarios e inquilinos. Sin embargo, la complejidad del problema requiere soluciones más integrales y rápidas.