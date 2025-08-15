Estocolmo pide a la población reducir su consumo de agua: uno de sus lagos se está evaporando por las altas temperaturas

Las autoridades regionales y estatales de Estocolmo han emitido un llamamiento urgente a los habitantes para que reduzcan drásticamente su consumo diario de agua. Esta medida surge ante los desafíos en el abastecimiento hídrico relacionados con el aumento de la temperatura del lago Mälar, principal fuente de suministro de agua potable para la capital sueca.

La empresa de Aguas Residuales de Estocolmo (Stockholm Vatten och Avfall) ha comunicado oficialmente el estado crítico del recurso, instando tanto a ciudadanos como a empresas a tomar acciones preventivas para garantizar el suministro. "Cada gota cuenta", afirmaron en un comunicado.

Las autoridades de la ciudad han establecido recomendaciones específicas para mitigar la crisis, enfocadas en reducir el gasto de agua en los hogares. Alguna de estas premisas han sido evitar el riego de jardines, no llenar piscinas, abstenerse de lavar vehículo o limitar el tiempo de las duchas.

Cambios en la climatología del país

El Instituto de Investigaciones Geológicas de Suecia (SGU) había previamente alertado sobre el riesgo de escasez de agua en 11 de las 21 regiones del país, remarcando la urgencia de adoptar medidas preventivas que aseguren el suministro en los próximos meses.

En unas declaraciones a la agencia de noticias Reuters, Erik Kjellstrom, profesor de Climatología en el Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia, afirmó que Suecia ha sufrido grandes cambios en su clima. "Los inviernos se han vuelto más cortos y mucho más suaves y podemos ver que los veranos son más largos y cálidos en general", subrayó.