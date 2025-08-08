“Estoy deprimida, solo quiero estudiar cerca de mis padres”: una estudiante de Medicina lleva a juicio a su universidad por negarle el traslado

Una estudiante de Medicina de la Universidad Médica Internacional de Roma ha conseguido un hito legal al obtener el respaldo judicial para trasladarse a la Universidad Vanvitelli de Nápoles, más cerca de su familia. Su caso, avalado por informes médicos que acreditan un trastorno ansioso-depresivo severo, marca un punto de inflexión en el tratamiento institucional de la salud mental dentro del ámbito universitario.

La joven, que cursa tercer año con 64 créditos aprobados, solicitó el traslado en 2024 alegando la necesidad de apoyo familiar para afrontar su delicado estado emocional. La universidad rechazó inicialmente la petición por falta de plazas, lo que llevó a la estudiante a recurrir ante el Tribunal Administrativo Regional de Campania.

El fallo judicial ordena a la universidad reevaluar su solicitud, subrayando que en casos de salud mental grave, el bienestar del estudiante debe prevalecer sobre los procedimientos administrativos. Los magistrados destacaron que la proximidad familiar y el acceso a tratamiento son elementos esenciales para garantizar la continuidad académica en condiciones dignas.

La sentencia establece que los traslados por motivos de salud no deben estar condicionados por convocatorias rígidas ni por criterios exclusivamente burocráticos.