Una estudiante italiana da a luz el día de su examen y los profesores se lo hacen en el hospital

Laura Laganga Senzio, una mujer de 33 años de Catania, vivió una jornada irrepetible: el mismo día que dio a luz a su hijo en el hospital San Marco, también tuvo que afrontar un examen universitario del curso de especialización para convertirse en profesora de apoyo en la Universidad Kore de Enna, situada en el centro de Sicilia, Italia.

El rector Paolo Scollo firmó un decreto especial que autorizaba a una comisión evaluadora a trasladar la prueba al Hospital San Marco de Catania. Dos días después del parto, y gracias a la colaboración del personal directivo del hospital, se organizó la logística necesaria para que el examen pudiera celebrarse en un entorno seguro y adaptado a sus circunstancias.

Un ejemplo de compromiso institucional

El examen se llevó a cabo en la dirección del área de Ginecología, con los profesores desplazados expresamente para evaluar a la candidata. “No podía creerlo, cuando me lo comunicaron me puse a llorar”, confesó Laura, visiblemente emocionada por la oportunidad de no tener que renunciar a su formación académica pese a las circunstancias.

El jefe del área de Ginecología, Nino Rapisarda, destacó la importancia de lo sucedido y habló de la emoción que se vivió en el hospital. Según explicó, la decisión evitó una injusticia, ya que sin ese examen Laura habría perdido toda la sesión. “Fue un gesto de sensibilidad y de igualdad de género”, añadió. La prueba se desarrolló con total normalidad, permitiendo a Laura mantener su ritmo académico sin sacrificar su reciente maternidad.