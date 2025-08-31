La esvástica desaparece de la Fuerza Aérea finlandesa ante las fuertes presiones

La esvástica ha sido utilizada por la Fuerza Aérea Finlandesa durante más de 100 años. Ahora está de camino a su salida, después de “fuertes presiones” y algunas “situaciones embarazosas”. “Podemos vivir con ello, pero el mundo ha cambiado”, explica Tomi Böhm, comandante de la Flotilla Aérea de Carelia.

La esvástica ha sido un símbolo de la Fuerza Aérea Finlandesa desde 1918. Y para algunas unidades, la controvertida figura permanece hasta el día de hoy.

El símbolo que adorna la bandera, y que hoy en día se asocia principalmente con la Alemania nazi de Hitler, ha suscitado preguntas en el mundo exterior. Se han hecho preguntas sobre imágenes en periódicos y medios de comunicación. La gente escribe y pregunta sobre ellas, reconoce Tomi Böhm, comandante de la Flotilla Aérea de Carelia.

Anteriormente había declarado a la emisora ​​finlandesa Yle que "a veces pueden surgir situaciones embarazosas con los visitantes extranjeros" y que "probablemente sea prudente adaptarse a los nuevos tiempos". Ahora ha comenzado un proceso de eliminación progresiva.

"Hemos experimentado una fuerte presión externa dentro de la Fuerza Aérea. La reforma de las banderas de las unidades de la Fuerza Aérea está en marcha", afirma Tomi Böhm, y continúa: "Dentro de un tiempo probablemente veremos una nueva bandera".

La esvástica ha sido utilizada por la Fuerza Aérea Finlandesa desde 1918. Se dice que fue introducida por el conde sueco Eric von Rosen. Se consideraba que la esvástica era su símbolo de buena suerte y adornaba los aviones que von Rosen donó al bando blanco durante la Guerra Civil Finlandesa.

En 1919, el Partido Nazi alemán colocó la esvástica en su bandera. Pero a finales del siglo XIX, el símbolo ya había empezado a utilizarse como símbolo de la «raza aria», según la revista "Expo".

Eric von Rosen más tarde se convirtió en un nazi activo y en la década de 1930 ayudó a fundar el partido nazi sueco, el Bloque Nacional Socialista.

Finlandia eliminó la insignia de sus aviones en 1945, ya que el símbolo se había asociado con Adolf Hitler y la Alemania nazi, una Alemania junto a la que Finlandia también luchó durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 1944. Pero en la década de 1950 se tomó la decisión de reintroducir el símbolo, que entonces figuraba en las banderas de las unidades, informa la televisión pública Yle.

Aunque la esvástica se ha convertido en uno de los símbolos más controvertidos del mundo, Tomi Böhm no ve ningún problema en mantener la bandera tal como está. "Tenemos la conciencia tranquila en lo que respecta a la bandera y podemos vivir con ello. Pero el mundo ha cambiado y vivimos en nuestra época", dice el comandante finlandés.