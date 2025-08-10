El Etna continúa en erupción y abre una nueva chimenea: alerta naranja en aeropuertos cercanos

El volcán Etna, en Italia, que comenzó a erupcionar el 2 de junio, ha abierto una nueva chimenea en su ladera sur. Desde ese nuevo punto a unos 3.000 metros de altura, la lava está fluyendo hacia el sur, según informan los expertos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV).

A pesar de la presencia del magma, no se han registrado movimientos sísmicos relevantes ni emisiones de cenizas que puedan afectar a la aviación. Sin embargo, como medida preventiva, las autoridades han activado una alerta de nivel naranja en los aeropuertos cercanos, incluyendo el de Catania, que permanece en funcionamiento sin interrupciones.

Los técnicos del INGV continúan con el seguimiento constante de la actividad volcánica, realizando estudios in situ para evaluar la evolución del fenómeno y garantizar la seguridad en la región. La comunidad y los viajeros están atentos a posibles cambios, aunque hasta el momento la situación se mantiene estable dentro de la fase eruptiva iniciada a principios de junio.