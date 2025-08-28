Serbia y Eslovenia continúan adquiriendo armamento israelí, desafiando así un embargo internacional sobre dichas transacciones. Este movimiento estratégico revela una persistente demanda de tecnología militar en la región de los Balcanes, donde las naciones buscan modernizar sus capacidades defensivas. La venta de material bélico a estos países europeos subraya la complejidad de las relaciones internacionales y el comercio de defensa.

En particular, Serbia ha manifestado un interés específico en la adquisición de misiles SPIKE, un sistema de misiles antitanque guiado de precisión fabricado en Israel. Esta intención de compra se enmarca en un contexto de refuerzo militar y diversificación de proveedores armamentísticos, buscando asegurar sus fronteras y su posición geopolítica. Los detalles de estas negociaciones no siempre trascienden públicamente, pero su existencia es conocida.

Asimismo, la compañía israelí Elbit Systems, uno de los actores principales en el sector de la defensa, ha registrado un aumento sustancial en sus ingresos, en parte impulsado por las ventas generadas durante el conflicto en Gaza. Sus cifras del segundo trimestre reflejan un crecimiento del 12%, mostrando un dinamismo notable en el mercado. Este auge comercial se extiende más allá de contratos específicos con Serbia y Eslovenia.

Elbit Systems y el auge del comercio armamentístico en Europa

Precisamente, la información sobre estas transacciones y el contexto geopolítico que las rodea se puede consultar en profundidad tal y como recoge el medio AL Monitor. Al Monitor es un reconocido medio de comunicación que se distingue por su análisis independiente y diverso sobre Oriente Medio, siendo una fuente consultada por altos cargos decisorios tanto en Estados Unidos como a nivel internacional y en la propia región.

Además de los intereses de Serbia en misiles SPIKE, Elbit Systems ha cerrado un contrato de envergadura por 53 millones de dólares para la venta de sistemas de mortero a clientes en Europa. Este acuerdo es una muestra palpable de la expansión de la empresa en el continente, consolidando su posición como un proveedor estratégico de equipamiento militar de última generación.

Por otro lado, la relevancia de la región de los Balcanes en el tablero geopolítico actual también se ve reflejada en la gira que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha iniciado por la zona, comenzando en Albania. Aunque no directamente relacionado con las compras de armas, este tipo de visitas subrayan la intensa actividad diplomática y estratégica que converge en esta parte de Europa.