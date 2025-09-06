Así es la "droga zombie" que está invadiendo los institutos de este país europeo

Una investigación de la Universidad de Bath ha descubierto que el 13% de los casi 2.000 vaporizadores confiscados en 114 institutos de Inglaterra contenían "spice", una droga sintética conocida como "droga zombie" por sus severos efectos adversos. Esta sustancia, que imita los efectos de la marihuana, pero es mucho más potente y peligrosa, se está comercializando fraudulentamente a jóvenes a través de dispositivos de vapeo con atractivos colores y sabores frutales.

Una estrategia de marketing muy peligrosa

Los traficantes promocionan estos vaporizadores en redes sociales como TikTok (67,5% de los anuncios), Instagram (54,2%) y Facebook (12%), afirmando que contienen THC cuando en realidad llevan la peligrosa sustancia sintética. El profesor Christopher Pudney, autor principal del estudio, alertó en el medio británico Metro que "la spice es increíblemente adictiva, comparable a la heroína, y puede causar psicosis, convulsiones y problemas cardíacos, habiendo already enviado a muchos adolescentes al hospital".

La accesibilidad y bajo coste de esta droga la convierte en un negocio lucrativo para los traficantes que se aprovechan de la incapacidad de los jóvenes para distinguir entre los distintos tipos de vaporizadores. Las autoridades sanitarias europeas están en alerta ante la expansión de este fenómeno que ya se considera endémico en el sistema penitenciario británico y que ahora amenaza a la población adolescente.