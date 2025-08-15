Ataques con drones entre Rusia y Ucrania en víspera de la cumbre entre Trump y Putin

La Fuerza Aérea de Ucrania ha informado del derribo de 63 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del jueves al viernes, jornada en la que está previsto que se reúnan en Alaska el presidente de EE UU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su cuenta de Telegram, el derribo estuvo a cargo de la aviación y unidades de guerra electrónica y de fuego móviles.

Los 63 drones eran sistemas de ataque, incluidos modelo Shahed, de fabricación iraní, de señuelo y de otros tipos, que fueron derribados en el norte y en el este del país invadido por Rusia.

El comunicado castrense ha añadido también que Rusia empleó dos misiles balísticos y un total de 97 drones, por lo que se registraron impactos de 34 drones en trece puntos el país.

El ataque se produce cuando está previsto que este viernes a las 19.00 GMT comience en Alaska la reunión prevista entre Trump y Putin sobre el conflicto ruso-ucraniano. El presidente estadounidense, Donald Trump, podría presionar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para obtener un compromiso de alto el fuego incondicional en Ucrania como primer gesto de buena voluntad hacia la paz, según varios medios estadounidenses. De acuerdo con esas fuentes, Trump se inclina por intentar conseguir un compromiso de alto el fuego como gran logro de la cumbre con Putin.

Por otra parte, los canales de Telegram locales comunicaron un ataque contra una refinería de la petrolera estatal Rosneft en la región de Samara, a más de 800 kilómetros al sudeste de Moscú. Su gobernador, Viacheslav Fedorishev, informó de 13 drones abatidos. A ello añadió que cerraron el espacio aéreo y restringieron temporalmente el uso de internet y móvil. Se informó de que murió una persona y diez resultaron heridas.

Además, el gobernador de la región fronteriza con Ucrania, Kursk, comunicó que "un dron enemigo atacó durante la noche un edificio de varias plantas en el distrito Zheleznodorozhni, en Kursk. El ataque provocó un incendio que consumió las cuatro plantas superiores. Para nuestro pesar, una mujer falleció". Diez personas resultaron heridas, una de ellas grave, explicó.

El Ministerio de Defensa aseguró que durante esta jornada derribaron 53 drones en nueve regiones rusas,