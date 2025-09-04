Atropello en Berlín: 5 heridos, entre ellos, 3 niños

Un coche ha atropellado este jueves a un grupo de personas, hiriendo a varias, entre ellas, a tres niños, en Berlín

Según las primeras investigaciones policiales, el coche se salió de la calzada y se subió a la acera. La tragedia ocurrió en Berlín-Wedding, en la calle Seestraße, esquina con Nordufer. Según los bomberos, una educadora resultó gravemente herida. Tres niños y el conductor resultaron con heridas leves. Todos fueron trasladados al hospital. Además, otras 14 personas también fueron examinadas, según los bomberos.

Eran las 13:00 horas locales cuando el vehículo se desvió de su trayectoria, según el periódico Bild. La Policía está investigando las circunstancias. Por el momento no han proporcionado información sobre la identidad el conductor ni sobre los motivos del atropello.