Una ciudadana francesa, deportada de Alemania tras cortar dos días seguidos una autovía para ponerse a bailar

Una mujer francesa de 50 años ha sido expulsada de Alemania después de bloquear en dos ocasiones consecutivas el tráfico en la autopista A5 para realizar improvisadas coreografías en la calzada. El primer incidente ocurrió el martes 19 de agosto alrededor de las 19:00 horas, cuando la mujer detuvo abruptamente su vehículo entre Appenweier y Offenburg para comenzar a bailar, según reportó el medio alemán SWR.

Testigos del hecho, perplejos ante la situación, intentaron sacar a la mujer de la vía rápida antes de la llegada de la policía. Tras ser interceptada por las autoridades, la ciudadana francesa fue puesta bajo custodia y sometida a exámenes médicos que descartaron el consumo de alcohol o estupefacientes, así como la presencia de trastornos psicológicos evidentes.

Reincidencia y medidas legales

A pesar de la intervención policial inicial, la mujer repitió su conducta al día siguiente cuando volvió a bloquear el tráfico, esta vez en un cruce de Offenburg, manteniéndose inmóvil con los brazos cruzados. Esta reincidencia determinó la respuesta contundente de las autoridades alemanas, que procedieron a su deportación inmediata hacia Francia.

Las autoridades abrieron una investigación por "obstrucción peligrosa al tráfico" y confiscaron tanto su permiso de conducción como las llaves del vehículo. El comportamiento de la francesa permanece sin una explicación clara, ya que los exámenes médicos no mostraron alteraciones que justificaran sus acciones.