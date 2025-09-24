Detenido en Reino Unido un sospechoso por el ciberataque que afectó a varios aeropuertos europeos

Las fuerzas de seguridad británicas han detenido en Inglaterra a un hombre por su supuesta relación con el ciberataque que el pasado fin de semana afectó a varios aeropuertos europeos, causando retrasos y cancelaciones. Desde el pasado viernes y entrado el lunes, aeropuertos como los de Londres, Berlín, Dublín o Bruselas sufrieron interrupciones en sus sistemas de check-in, lo que provocó un caos en sus operaciones.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles del arresto de un hombre de 40 años en la localidad de Sussex Occidental, en el marco de las investigaciones abiertas por el ciberataque a la empresa Collins Aerospace, responsable de los sistemas de facturación y embarque. Desde el principio se detectó el origen del problema en este proveedor de servicios externo, propiedad de RTX Corp, que, según un comunicado, sufrio una "interrupción cibernética" en su software MUSE, que se utiliza en 170 aeropuertos a nivel global. El impacto se limitó al check-in electrónico y a la entrega de equipaje.

El jefe de la unidad de ciberdelincuencia, Paul Foster, ha apuntado que, pese a que este arresto puede considerarse "un paso positivo", la investigación aún está "en una fase inicial", según la radiotelevisión pública BBC.

Tanto las autoridades británicas como la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea (ENISA) han atribuido las incidencias a un ciberataque, aunque no han lanzado ninguna hipótesis sobre la autoría. Tampoco ha sido reivindicado por ningún grupo o gobierno.