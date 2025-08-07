Detenidos en Alemania tres presuntos "ciudadanos del Reich"

Tres personas han sido detenidas este jueves en Alemania bajo la sospecha de integración en grupo terrorista y de preparar un acto de alta traición, según un comunicado policial que ha explicado que dicha detención se ha llevado a cabo por orden de la Fiscalía General de Múnich y en una acción coordinada de la policía en las regiones de Baviera, Sajonia y Turingia (sur y este del país).

Los tres hombres detenidos han sido relacionados con los "Reichsbürger" o "Ciudadanos del Reich", un movimiento extremista heterogéneo que rechaza la legitimidad de la República Federal Alemana y que aspira a reemplazarla por un Estado de corte autoritario y valores conservadores o ultranacionalistas. Está liderado por el presunto líder golpista Enrique XIII, príncipe de Reuss, un empresario en el sector inmobiliario y en la producción de champán, activo en este grupo que fue desmantelado en 2022.

Ocho inmuebles relacionados con los tres detenidos y con otros dos hombres y una mujer más, han sido registrados. Las fuerzas del orden confiscaron dispositivos electrónicos así como objetos "sujetos a la ley de armamento", según informa el comunicado emitido, que añade que los seis individuos ya participaron en 2022 en un entrenamiento con armas de fuego en unas antiguas instalaciones del Ejército, cerca de Bayreuth. Se cree que estas prácticas de tiro formaban parte de los preparativos para el posible ataque contra el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, que debía producirse un día concreto designado por el grupo en torno a Reuss, con el objetivo de derrocar al Gobierno.

Según la Fiscalía, el aristócrata Enrique XIII se disponía a ejercer de "jefe de Estado", en caso de que triunfara el cambio de régimen que deseaban poner en marcha los extremistas.

Ya en los meses de abril y mayo del año pasado comenzaron los juicios contra varios detenidos como presuntos integrantes de la banda. En la lista de acusados en la supuesta tentativa golpista figuran, entre otros, la exjueza Birgit Malsack-Winkemann, exdiputada del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), además de varios exsoldados del Ejército germano.