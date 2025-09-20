El ejército ucraniano reivindica dos ataques contra refinerías de petróleo en territorio ruso

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado este sábado de sendos ataques sobre dos refinerías de petróleo en territorio ruso.

El parte militar, publicado en la cuenta de la red social Facebook, dio cuenta de ataques contra las refinería de Sarátov, a 858 kilómetros al sureste de Moscú, y de Novokúbichevsk, a unos 1.000 kilómetros al sureste de la capital rusa.

En la refinería de petróleo de Kuibishevsky, como resultado del ataque, realizado con drones, "se registraron explosiones e incendios en la instalación", según el documento castrense ucraniano, que indicó que aún están por verificarse los resultados del ataque allí.

"La refinería de Saratov proporciona aproximadamente el 2,54 % del volumen total de refinación de petróleo en la Federación de Rusa", explicó el mensaje del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El ataque ucraniano también tuvo como objetivo una estación de producción en la región de Samara dedicado a la mezcla de "petróleo con alto y bajo contenido de azufre de diferentes yacimientos para formar el volumen total de exportación de la Federación Rusia".

"Se están precisando los resultados del ataque", según el mensaje del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas