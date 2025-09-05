El gobierno francés ordena a sus hospitales a prepararse para "la posibilidad de recibir entre 10.000 y 50.000 soldados heridos" en caso de guerra

El gobierno francés ha ordenado a todos sus hospitales que se preparen para poder recibir y atender entre 10.000 y 50.000 soldados heridos en caso de que estalle un conflicto armado en Europa. La ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, confirmó esta medida tras su publicación por el diario Le Canard Enchaîné, explicando que se trata de una estrategia de anticipación ante posibles escenarios bélicos en los próximos meses.

Preparación para evitar la improvisación

La orden, enviada a las agencias regionales de salud, instruye a diseñar un plan específico de centros médicos especializados que deben situarse cerca de estaciones de tren, autobús, puertos o aeropuertos para facilitar el traslado de pacientes desde las zonas de combate. Estos centros estarían preparados para acoger tanto a combatientes franceses como extranjeros, funcionando como base de retaguardia.

La iniciativa busca evitar la improvisación y descoordinación vividas durante la pandemia de Covid-19, garantizando que el personal sanitario esté entrenado y preparado para un contexto de guerra marcado por la escasez de recursos. El gobierno galo subraya que esta medida no significa que Francia vaya a entrar en guerra inminentemente, sino que constituye una preparación "normal" ante las actuales tensiones geopolíticas en Europa.