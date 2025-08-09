El Gobierno portugués reformulará su polémica reforma migratoria para sortear el veto del Tribunal Constitucional

El Gobierno portugués ha confirmado que presentará en septiembre una nueva versión de la reforma migratoria tras el veto del TC y del presidente de la República. "Ajustaremos la ruta, pero el destino será el mismo: una inmigración más regulada en Portugal", declaró el Ministerio de la Presidencia en redes sociales, respaldado por un mensaje del ministro António Leitão Amaro.

Un proceso que vuelve a empezar

La reforma, aprobada inicialmente en julio con el apoyo del partido Chega, deberá someterse nuevamente a todo el proceso legislativo desde cero. El principal punto de conflicto es el reagrupamiento familiar, donde actualmente algunos inmigrantes esperan más de dos años para reunirse con sus familias. El Gobierno busca establecer "expectativas reales" para estos casos.

André Ventura, líder del Chega, ya advirtió que no aceptará retrocesos en la ley, aunque queda por ver cómo se resolverán los aspectos rechazados por el TC. En la primera aprobación, el PSD y sus aliados evitaron las audiencias habituales para acelerar el proceso, aprobando la norma en solo 16 días hábiles.

Mientras se tramita la nueva versión, continuará vigente la legislación migratoria actual. El Gobierno insiste en que Portugal necesita "regular mejor" los flujos migratorios, aunque deberá encontrar ahora una fórmula que supere los obstáculos constitucionales.