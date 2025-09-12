Un impactante video viral muestra la brutal paliza con la que tres individuos torturaron a un policía francés

El video, compartido por varios sindicatos policiales, ha generado una oleada de indignación en redes sociales y en los medios franceses. En las secuencias se aprecia al policía tirado en el suelo mientras recibe una lluvia de patadas y puñetazos que le han dejado herido y desfigurado. La escena fue grabada por varios espectadores que no intervinieron, lo que ha sido calificado por los agentes como “una agresión cobarde e inmunda”.

La secretaria nacional del sindicato Un1té, Linda Kebbab, ha reaccionado en la red social X afirmando que el agente fue “literalmente apaleado por varios delincuentes bajo la mirada de espectadores que grababan, inmundos y cobardes”. Kebbab ha subrayado que el policía “solo hacía su trabajo de mantener la paz para la población” y ha exigido que la justicia actúe con firmeza frente a esta violencia organizada.

Ministro de Justicia promete “firmeza”

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha intervenido este viernes por la mañana para asegurar que “la Justicia, según mis instrucciones escritas desde mi llegada al ministerio, perseguirá con firmeza a estos delincuentes”.

Darmanin ha aprovechado el caso para reiterar su propuesta de establecer penas mínimas para quienes agredan a policías, gendarmes, bomberos o personal médico, una medida que los sindicatos demandan desde hace meses ante el aumento de ataques contra las fuerzas de seguridad.

El sindicato Alliance ha respaldado la postura del Gobierno y ha advertido que este tipo de violencia “es planificada, asumida y organizada”, por lo que considera esencial que la respuesta judicial sea ejemplar.

Mientras tanto, el agente agredido continúa recuperándose de sus lesiones y ha recibido el apoyo unánime de sus compañeros, que ven en este episodio un síntoma de la creciente desprotección que sufren durante las intervenciones de rutina en barrios considerados sensibles.