La inminente reunión de Zelenski con líderes europeos en París

Este jueves, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski sostendrá un encuentro en París con destacadas figuras políticas de Francia, Alemania y el Reino Unido, así como con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN. La reunión tiene el objetivo de "sincronizar relojes" y fomentar un acuerdo sobre futuras garantías de seguridad.

"Más concretamente, para hablar de unas garantías de seguridad para Europa en todo su flanco este", indicó Mijailo Podoliak, uno de los asesores principales de Zelenski, en redes sociales, confirmando así la participación del presidente en este nuevo encuentro de la llamada Coalición de Voluntarios, que agrupa a una treintena de naciones aliadas de Kiev.

El Elíseo ha comunicado que la reunión se realizará en un formato híbrido, combinando la presencia física de algunos líderes con la participación virtual de otros, aunque no se ha especificado más detalles.

Podoliak mencionó que actualmente hay "dos procesos paralelos" en desarrollo, ya que mientras Estados Unidos y, "a título personal", su presidente Donald Trump, buscan resolver el conflicto, también se trabaja en "una arquitectura de posguerra para Europa", continente que "sabe cuáles son sus debilidades. A los europeos les faltan armas y no pueden imponer sanciones efectivas sobre India y China sin Estados Unidos", agregó el asesor, refiriéndose a dos grandes economías que mantienen relaciones con Rusia a pesar de su agresión militar contra Ucrania.

Finalmente, Podoliak señaló que la Unión Europea "ha asumido la tarea de la contención militar de Rusia", fundamentándose en la capacidad militar y tecnológica de Ucrania y "posiblemente" en la futura movilización de fuerzas militares en la región.