Investigan la muerte de un joven de 21 años: se baraja una fuga de gases tóxicos del inodoro portátil en el barco en el que trabajaba

El trágico suceso ocurrió en el puerto de Marina di Portisco (Costa Esmeralda), donde el cuerpo del joven de 21 años fue encontrado solo en el interior del yate propiedad de un empresario napolitano. La fiscalía de Tempio Pausania ha abierto una investigación mientras se esperan los resultados de la autopsia que se realizará este miércoles en Sassari.

Múltiples interrogantes

Las primeras pesquisas apuntan a un posible fallo técnico en el inodoro químico del yate que habría liberado gases tóxicos mortales. Sin embargo, la investigación también busca esclarecer las circunstancias laborales del joven, ya que no está claro si trabajaba legalmente como patrón o tripulante de la embarcación. "¿Por qué pasó solo toda la noche vigilando el barco?", cuestiona el abogado de la familia.

Los padres del joven, originario de Bacoli (Nápoles), han viajado a Cerdeña y designarán su propio perito para la autopsia. El yate permanece incautado mientras los expertos analizan si los sistemas sanitarios cumplían con las normas de seguridad.