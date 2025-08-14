Sucesos
Matan a pedradas a un hombre acusado de causar "una oleada de crímenes" en una isla británica
Alexander Cashford, un electricista de 49 años con un extenso historial delictivo, fue asesinado brutalmente en la isla de Sheppey tras un violento enfrentamiento con un grupo de jóvenes
El suceso ocurrió el pasado domingo en la zona de Warden Bay Road, donde Cashford mantenía una disputa con varios adolescentes. Testigos presenciales relataron cómo los agresores utilizaron piedras y objetos contundentes durante el ataque, que terminó con la vida del hombre a pesar de los intentos de reanimación.
Un historial criminal que marcó su destino
Cashford acumulaba antecedentes por robo de vehículos (63.000 libras en piezas sustraídas en 2015) y acoso, con una condena reciente en marzo que le obligaba a llevar un gps en forma de tobillera electrónica. Su perfil conflictivo le había convertido en una figura polémica en Leysdown-on-Sea, donde residía y donde ahora su muerte ha desatado un intenso debate sobre la violencia callejera.
La policía de Kent detuvo a tres jóvenes londinenses (dos chicos y una chica) como presuntos responsables del homicidio. Mientras continúan las investigaciones, la comunidad local se encuentra dividida entre quienes señalan el pasado delictivo de la víctima y quienes denuncian la brutalidad del crimen.
✕
Accede a tu cuenta para comentar