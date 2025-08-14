Matan a pedradas a un hombre acusado de causar "una oleada de crímenes" en una isla británica

El suceso ocurrió el pasado domingo en la zona de Warden Bay Road, donde Cashford mantenía una disputa con varios adolescentes. Testigos presenciales relataron cómo los agresores utilizaron piedras y objetos contundentes durante el ataque, que terminó con la vida del hombre a pesar de los intentos de reanimación.

Un historial criminal que marcó su destino

Cashford acumulaba antecedentes por robo de vehículos (63.000 libras en piezas sustraídas en 2015) y acoso, con una condena reciente en marzo que le obligaba a llevar un gps en forma de tobillera electrónica. Su perfil conflictivo le había convertido en una figura polémica en Leysdown-on-Sea, donde residía y donde ahora su muerte ha desatado un intenso debate sobre la violencia callejera.

La policía de Kent detuvo a tres jóvenes londinenses (dos chicos y una chica) como presuntos responsables del homicidio. Mientras continúan las investigaciones, la comunidad local se encuentra dividida entre quienes señalan el pasado delictivo de la víctima y quienes denuncian la brutalidad del crimen.