Al menos 12 turistas mueren "instantáneamente" tras beber alcohol casero en el hotel favorito de Putin

La tragedia ocurrió cuando varios turistas consumieron alcohol casero adquirido en el Bazar Kazachiy de Sochi, un popular destino junto al Mar Negro frecuentado por el presidente ruso. Entre las víctimas se encuentran Maxim Smetanin (37 años) y su esposa Darya (35), quienes sufrieron ceguera súbita y fallo renal antes de fallecer durante su viaje de regreso a Voronezh. Testigos relataron que los afectados "perdieron el conocimiento rápidamente", confundiendo inicialmente los síntomas con una resaca severa.

Alcohol mortal de procedencia ilegal

Las autoridades detuvieron a dos mujeres (Olesya, 31 años, y Eteri, 71) como presuntas responsables de distribuir el alcohol adulterado. La portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk, confirmó que el metanol, sustancia tóxica usada en anticongelantes, fue el componente letal encontrado en las bebidas. Además de los Smetanin, fallecieron tres familiares de entre 42 y 69 años, y dos turistas de Chelyabinsk que habían visitado Sochi.

Este incidente revela la peligrosa proliferación de alcohol ilegal en Rusia, donde se estima que el 30% del mercado corresponde a bebidas sin regulación. Expertos en salud pública exigen controles más estrictos para evitar que productos letales sigan llegando a los consumidores.