Y mientras, en la guerra...: 81 drones son lanzados a territorio ucraniano en la noche de la cumbre

Las defensas ucranianas neutralizaron la noche pasada 61 de un total de 85 drones rusos de diferentes tipos lanzados contra el territorio ucraniano, según ha informado en su parte matinal la Fuerza Aérea.

"En la noche del 16 de agosto (a partir de las 19:30 del 15 de agosto) el enemigo atacó con un misil balístico Iskander-M y con 85 drones de ataque Shahed y drones réplica de varios tipos desde las zonas de Kursk, Orel, Milérovo, Primorsko-Ajtarsk (en la Federación Rusa) y Gvardiske (Crimea Ocupada)", ha indicado el parte.

Los ataques se dirigieron contra zonas próximas al frente en las regiones de Sumi, Donetsk, Chernígov y Dnipropetrovsk.

La fuerza Aérea ha señalado que, según informaciones preliminares, las defensas ucranianas pudieron derribar o suprimir 61 drones Shahed y drones réplica en el norte y este del país.

Por el contrario, en 12 emplazamientos se registraron los impactos de 24 drones, se ha afirmado en el parte, sin proporcionar más detalles.

Las autoridades de la región central de Dnipropetrovsk anunciaron que durante la noche varios drones atacaron la localidad de Pokrovksa, con el resultado de que se declaró un incendio en las instalaciones de varias empresas agrícolas, aunque no hubo heridos.