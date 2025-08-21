Un niño de dos años muere ahogado en una piscina inflable en Italia

Una trágica noticia conmocionó a la provincia siciliana de Ragusa, donde un niño de apenas dos años perdió la vida al ahogarse en una piscina inflable. El accidente ocurrió en la casa de vacaciones que la familia posee en la región costera de Santa Croce Camerina, cuando el pequeño logró escapar por unos instantes del control de sus abuelos y otros familiares.

Según las primeras reconstrucciones de los hechos, el niño habría accedido a la piscina autónomamente subiendo por la escaleta de acceso. Su abuela fue quien lo descubrió flotando inconsciente en el agua, dando inmediata alerta al servicio de emergencias. A pesar de los múltiples intentos de reanimación por parte de los equipos médicos, todos los esfuerzos resultaron inútiles y el médico solo pudo constatar el fallecimiento.

Investigación y reacciones institucionales

Los carabineros de Ragusa y de la estación de Santa Croce Camerina se presentaron en el lugar de los hechos para iniciar las investigaciones destinadas a esclarecer la dinámica del trágico suceso. En el momento inicial de la investigación no se contemplan hipótesis de delito, centrándose las indagaciones en determinar el tiempo que el menor permaneció sin supervisión y si existían medidas de seguridad adecuadas alrededor de la piscina inflable.

Giuseppe Dimartino, alcalde de Santa Croce Camerina, expresó el profundo impacto que esta tragedia ha causado en toda la comunidad local. "Cuando llegaron los socorros, no había nada más que hacer", declaró el edil.