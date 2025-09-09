Orden para desalojar toda la ciudad de Gaza

El portavoz militar israelí ordenó la evacuación de todos los residentes de la ciudad de Gaza ante la inminente nueva ofensiva. También se lanzaron papeletas informativas. Los residentes de la ciudad, alrededor de un millón de palestinos, llevan semanas esperando lo que el Gobierno israelí dice que es el ataque al último bastión de Hamás.

«Les digo a los residentes de Gaza: aprovechen esta oportunidad y escúchenme atentamente: han sido advertidos: ¡salgan de ahí!», declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Nidal lleva dos semanas tratando de encontrar un lugar donde refugiar a su familia de diez miembros. «Mawasi, la zona humanitaria más al sur, es muy estrecha y pequeña, y ya hay muchísima gente. No tenemos sitio, no parece nada humanitario», contó. Mawasi, de un kilómetro de ancho y unos catorce de largo, ya acoge a unas 800.000 personas escapadas de la destruida Rafah, Jan Younes y otros lugares. Israel trata de que el millón de residentes de la ciudad de Gaza también se dirija hacia ese lugar en el que, aseguran, están habilitando hospitales de campaña y la infraestructura necesaria.

El portavoz del Ejército israelí, Avichai Adrai, emitió en su cuenta de la red social X, un llamamiento para evacuar Gaza. «Por su seguridad, evacue inmediatamente a través de la carretera Al Rashid hacia la zona humanitaria en Al Mauasi», señaló Adrai, en referencia a un área decretada como «segura» por el Ejército israelí, que sin embargo ha lanzado decenas de ataques contra esta parte de Gaza, situada en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur).

Asimismo, Adrai ha facilitado un número de teléfono para que la población gazatí «informe sobre obstáculos puestos por Hamás o intentos de sus miembros para impedir la evacuación», ante la intensificación de la cruenta ofensiva israelí contra el norte de Gaza, sumido además en una hambruna que ha dejado ya cientos de palestinos muertos, informa Ep.

Las tropas israelíes lanzaron a primera hora del día varios ataques contra la ciudad de Gaza que han dejado al menos 25 desaparecidos entre los escombros de un edificio bombardeado, según ha informado la Protección Civil gazatí a través de un mensaje publicado en su cuenta en Telegram. El mensaje del Ejército israelí llega horas después de que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, apelara a la población de la ciudad de Gaza a abandonar la localidad y cifrara en 50 los rascacielos derribados en los últimos días por los ataques israelíes alegando que contienen infraestructura de Hamás, algo rechazado por el grupo islamista palestino.

La ofensiva israelí que comenzó tras los brutales ataques del 7-O ha dejado hasta la fecha más de 64.500 palestinos muertos y más de 163.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales.