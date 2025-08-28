Un piloto de la Fuerza Aérea ucraniana y su pareja, arrestados por presunto espionaje

Un piloto de la Fuerza Aérea Croata y su pareja, una ciudadana serbia que vive y trabaja en Kosovo, han sido investigados por espionaje.

El piloto de helicóptero, identificado como JI, declaró, tras la publicación de los cargos, que es inocente y que "alguien le está tendiendo una trampa". Subrayó que su compañera, identificada como AM es solo una "víctima colateral" en este caso.

Según la investigación, entre 2022 y 2025, el piloto fue sospechoso de compartir con su compañera información confidencial relacionada con el movimiento de serbios en el norte de Kosovo, las tropas de la KFOR y la tensa situación en Zubin Potok. Se dice que obtuvo estos datos durante su misión en Kosovo. Según las acusaciones, AM habría transmitido esta información a las autoridades de Belgrado.

Según medios de comunicación croatas como Índice.hr, El piloto ha sido calificado como un profesional responsable por sus compañeros, mientras que la acusación de la Fiscalía ha sido calificada de sorprendente. Por su parte, la Fiscalía ha evaluado que hay pruebas suficientes para iniciar investigaciones y ha solicitado la detención de los sospechosos.

Personas cercanas a AM han rechazado rotundamente la posibilidad de su participación, afirmando que no simpatizaba con el gobierno de Belgrado.

Los miembros del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento croata calificaron las acusaciones de graves y afirmaron que el caso requiere revisión parlamentaria.