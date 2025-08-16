Reunión programada de Zelenski y Trump, llamadas a líderes europeos y reacciones: el efecto de la cumbre con Putin

Las expectativas generadas en torno a la cumbre protagonizada por Donald Trump y Vladimir Putin con el fin e alcanzar un acuerdo de paz que termine con la guerra en Ucrania, eran enormes. Los ojos del mundo se posaron sobre ambos dirigentes.

Ya avisó Trump de que era difícil llegar a un consenso y tras tres horas y media de conversación con su homólogo ruso, ambos políticos ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que informaron que había habido avances aunque aún no habían alcanzado un acuerdo. Durante la misma, dijeron palabras que no han tardado en generar reacciones.

La ministra de Defensa de Lituania, Dovile Sakaliene, ha condenado este sábado la "luz de gas y las amenazas veladas" del presidente ruso, Vladímir Putin, tras el encuentro con el presidente estadounidense en Alaska. "'Esperamos que Ucrania y Europa no intenten sabotear las conversaciones': más luz de gas y amenazas veladas de Putin", ha escrito en X en reacción a los comentarios del líder ruso en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Un criminal de guerra adicto al envenenamiento radioactivo de los que le critican, se dirige al presidente estadounidense con un 'Me alegro de verle con buena salud y de verle vivo'", agregó Sakaliene.

La ministra de Defensa ha lamentado además que mientras se produjo el encuentro, que se cerró sin un acuerdo entre ambos mandatarios, "Rusia sigue bombardeando civiles en Ucrania".

Durante la rueda de prensa junto a Putin, Trump ya había avanzado que iba a informar a la OTAN y a Zelenski, entre otros, del resultado de la reunión, que se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego, ya que, en última instancia, "la decisión depende de ellos". según dijo el líder norteamericano.

Tanto Trump como Putin consideraron, pese a todo, que el encuentro, sirvió para acercar posturas y la posibilidad de acuerdos en otras áreas de cooperación.

Según han anunciado este sábado fuentes de la oficina presidencial en Kiev, citadas por la agencia Ukrinform, y que ha confirmado poco después la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt, tras la reunión, el presidente estadounidense Donald Trump ha informado al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski del resultado de su reunión, La conversación telefónica entre Trump y Zelenski ya ha concluido, pero no han revelado ningún detalles sobre el contenido de la misma. Leavitt ha dicho a la prensa que durante su vuelo de vuelta a Washinton, Trump mantuvo una "larga" conversación con Zelenski y ahora está informando a los líderes de la OTAN.

Según ha informado este sábado en su cuenta de X, el presidente de Ucrania viajará el lunes a Washington para entrevistarse con el presidente de EE UU, Donald Trump, mientras algunos medios del país no han dudado en condenar la reunión de Putin y Trump como "vomitiva, vergonzosa, y, al final, inútil", en palabras de un editorial del diario The Kyiv Independent.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha mantenido una conversación telefónica con Trump tras la celebración de la cumbre bilaterial en Alaska, según ha informado una portavoz europea. "Puedo confirmar que la presidenta Von der Leyen ha participado en una llamada en la que el presidente Trump les ha informado a ella y a los líderes europeos tras la reunión que mantuvo ayer con el presidente Putin", ha dicho la portavoz del Ejecutivo europeo, Arianna Podestà. "La llamada duró algo más de una hora", ha añadido.

En la llamada con Trump, además, han participado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de Finlandia Alexander Stubb, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente de Polonia Karol Nawrocki, el primer ministro británico Keir Starmer, el secretario general de la OTAN Mark Rutte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, y el enviado especial de EEUU Steve Witkoff.

La portavoz europea también informado de que Von der Leyen se encuentra esta misma mañana conversando en otra llamada con líderes europeos. En la misma, participan el presidente del Consejo Europeo António Costa, el primer ministro polaco Donald Tusk, así como de nuevo Macron, Merz, Stubb, Meloni, Starmer y Rutte.

Los embajadores de los países de la Unión Europea (UE) mantendrán también esta mañana una reunión extraordinaria para ser informados sobre las negociaciones en Alaska.