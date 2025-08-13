Rusia afirma haber tomado dos localidades en el marco de su ofensiva al norte de Pokrovsk

Según ha informado hoy el Ministerio de Defensa de Rusia, y a menos de dos días de la reunión prevista en Alaska entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y de EE UU, Donald Trump, las fuerzas rusas capturaron dos localidades al noreste de la ciudad de Pokrovsk, importante nudo logístico de Donetsk.

"Gracias a las acciones decididas de las unidades de la agrupación militar Centro fueron liberadas las localidades de Suvorove y Nikanorivka de la república popular de Donetsk", ha indicado el mando militar ruso en su parte de guerra diario.

Se trata de una ofensiva descrita por la plataforma ucraniana de análisis DeepState y corroborada por informaciones procedentes del propio frente, en el marco de la cual las fuerzas rusas han abierto una estrecha cuña en las defensas ucranianas cerca de Mayak, a unos 15 kilómetros de Pokrovsk.

DeepState indica que las unidades rusas han avanzado recientemente al menos diez kilómetros hacia el norte, en dirección hacia Dobropilia, una ciudad que, antes de la guerra, contaba con unos 30.000 habitantes, y amenazan con atravesar y capturar fortificaciones de nueva construcción en esa zona.

Si las fuerzas rusas consolidan sus posiciones y despliegan sus operadores de drones kamikaze en el área, podrían potencialmente cortar una carretera importante a Kramatorsk, un bastión ucraniano clave en Donetsk, advierten los analistas.

Este avance amenaza con estrechar el cerco a Pokrovsk, estratégica ciudad que las fuerzas rusas intentan capturar desde hace más de un año. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia habría concentrado en este sector del frente más de 110.000 efectivos, con el fin de lograr su objetivos sin reparar en las cuantiosas pérdida