Rusia no culmina la ofensiva de verano en Ucrania

La ofensiva de verano de Rusia no ha conseguido una victoria determinante para el ejército invasor, que sufrió la pérdida de aproximadamente 85.000 soldados, entre muertos y heridos. A pesar de esto, Rusia mantiene la iniciativa en gran parte del frente y continúa avanzando lentamente, lo que lleva a su liderazgo a rechazar las propuestas para negociar el fin del conflicto. Durante los tres meses de su campaña ofensiva, las tropas rusas capturaron poco más de 1.580 kilómetros cuadrados, apenas el 0.2% del territorio ucraniano, concentrando sus esfuerzos en las regiones de Donetsk, Járkiv y Sumy, en el este de Ucrania. Esto ha permitido al mando militar ruso hablar de «mantener la iniciativa estratégica». Sin embargo, la mayoría de los analistas ucranianos y extranjeros consideran esta etapa un fracaso, dado el elevado costo en recursos y la incapacidad de capturar ciudades importantes.

El 33% de los asaltos rusos, entre 150 y 200 diarios, se concentraron cerca de Pokrovsk, una ciudad de 60,000 habitantes antes de la invasión y un objetivo clave durante el último año. Con algunas de las mejores unidades ucranianas desplegadas en la zona, Rusia evitó ataques frontales, intentando rodear la ciudad desde los flancos. Aunque no lo ha conseguido, sus fuerzas avanzaron al noreste de Pokrovsk, amenazando con cortar una línea de suministro vital desde la región de Dnipropetrovsk.

En la frontera administrativa entre Donetsk y esta región, un importante centro industrial de Ucrania, Rusia logró sus principales avances mediante incesantes asaltos de infantería para explotar puntos débiles en las defensas ucranianas. El ejército defensor, con escasez de infantería, depende de un «muro de drones» compuesto por miles de drones kamikaze para repeler la mayoría de los ataques enemigos. Como los tanques y otros vehículos blindados son fácilmente destruidos por los drones, los soldados rusos caminan a pie o usan motocicletas o incluso bicicletas para moverse más rápido y evadir los drones, dejando decenas de cuerpos esparcidos a lo largo de las rutas habituales.

No obstante, algunos soldados rusos, guiados por drones, logran infiltrarse, y Rusia reclama el control de seis aldeas en la región. Aunque Rusia recluta más soldados que Ucrania cada mes, carece de efectivos suficientes para mantener la misma presión en áreas previamente prioritarias. En particular, su ofensiva en Sumi, invadida en primavera como parte de un supuesto plan para crear una «zona de tapón» en la frontera, se ha estancado, mientras las fuerzas ucranianas amenazan con dividir al contingente ruso en dos.

Tras meses sin avances significativos, Rusia logró progresos marginales en la región de Járkiv, cerca de Vovchansk y Kupiansk, aunque un contraataque ucraniano golpeó fuerte a sus tropas cerca de esta última. A pesar de avanzar en el bosque de Serebrianski, Rusia está lejos de amenazar Kramatorsk y Sloviansk, el núcleo de la defensa ucraniana en la región. El mayor avance ruso ocurrió a principios de agosto, cuando cientos de soldados irrumpieron inesperadamente a través de las defensas ucranianas hacia Dobropillia, en Donetsk, avanzando 15 kilómetros por un corredor estrecho, aprovechando la cobertura de árboles y un barranco. Si las reservas rusas lo hubieran sostenido, podría haber abierto una vía hacia Druzhkivka y Kramatorsk.

Para contener el ataque, algunas de las mejores unidades ucranianas, incluidas fuerzas de «Azov», fueron desplegadas, atacando desde los flancos y rodeando a varios grupos rusos. Los combates aún continúan tras que Rusia enviara sus reservas al área.

«La Federación Rusa no ha obtenido éxitos estratégicos, a pesar de los enormes recursos y esfuerzos invertidos», concluyó Maksim Zhorin, subcomandante de la Tercera Brigada de Asalto, en Telegram. Señaló que Rusia no logró tomar el control total de Donbás, mientras un 25% de Donetsk permanece bajo control ucraniano y su unidad sigue defendiendo pequeñas áreas de la región de Lugansk. «Tampoco hay nada de lo que Rusia pueda estar particularmente orgullosa en otras áreas», añadió. «No me alegraría demasiado por el fracaso de la ofensiva rusa de verano, porque la verdad es que todavía no se ha detenido», advirtió sin embargo Zhorin.

La leve disminución en la intensidad de los ataques rusos en agosto probablemente sea temporal, ya que se espera que Rusia lance nuevas ofensivas en septiembre, sin abandonar sus planes en Sumi y aumentando la presión en el sur, donde sus drones penetran cada vez más en territorio controlado por Ucrania.

Mientras Ucrania no pueda detener por completo el avance ruso, por lento que sea, Vladimir Putin seguirá ignorando las propuestas de negociaciones genuinas, advierte también el analista militar Mikola Bielieskov. «Es la situación en el campo de batalla la que determina las posiciones de negociación», subrayó en una reciente entrevista.

Por ahora, la ventaja de Rusia en personal y recursos militares obliga a Ucrania a mantenerse a la defensiva, mientras intenta agotar el potencial militar enemigo tanto en el campo de batalla como mediante ataques de largo alcance y otras operaciones en territorio ruso.

La incapacidad que muestra Ucrania para detener completamente los avances rusos se explica en parte por la reticencia de algunos socios extranjeros a incrementar su apoyo, argumenta Bielieskov. «La potencia económica y militar de Europa supera con creces la de Rusia, pero esto aún no se refleja en el campo de batalla ya que nuestros socios siguen siendo demasiado cautelosos o lentos», destaca.

A largo plazo, la creciente producción militar de Ucrania y el apoyo de sus socios deberían evitar que se produjera una victoria rusa, según esperan los ucranianos. Por ahora, los residentes desplazados de las ciudades bombardeadas a diario, que ahora se encuentran dispersos por Ucrania, observan casi en tiempo real cómo sus hogares son destruidos por bombas aéreas guiadas y artillería rusa, mientras Rusia recurre a tácticas de «tierra arrasada» para seguir avanzando en la ofensiva que iniciaron en 2022.