Rusia lanza 505 ataques en Zaporiya un día después de la cumbre Trump-Putin

Las tropas rusas han lanzado en las últimas 24 horas -un día después del encuentro entre el presidente de EE UU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin,- 505 ataques contra diez poblaciones en la región de Zaporiya, según ha informado el administrador militar de la zona, Ivan Fedorov, en su cuenta de Telegram.

Entre ellos ha habido 15 ataques aéreos contra Preobrazenka, Novodanilivka, Mala, Tokmachle y Biloria. Además se registraron 343 ataques con drones.

Las autoridades han recibido 15 informes de daños en viviendas, apartamentos, vehículos e instituciones educativas. Hasta ahora, no se han reportado heridos civiles.

El día anterior, en cambio, en la región de Donesk, cinco ciudadanos murieron como consecuencia de los ataques rusos y cuatro resultaron heridos.

La ofensiva rusa continúa después de que se produjera el histórico encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, que finalizó sin acuerdo pero con la esperanza de alcanzar uno en un futuro cercano que ponga fin al conflicto en Ucrania, tras más de tres años desde su inicio.

Tras más de tres horas de reunión, ambos dirigentes destacaron lo mucho que se había avanzado para lograr la paz: "Hemos avanzado mucho, pero no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo".