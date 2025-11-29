Rusia ya tiene su venganza: usar inmigrantes africanos para "desestabilizar Europa y sembrar el caos en Occidente"

La amenaza de una Tercera Guerra Mundial por la invasión rusa a Ucrania ha estado siempre muy latente desde el comienzo del conflicto, en especial por los numerosos choques entre Rusia y la OTAN que han incrementado el nivel de alerta. Lo cierto es que ninguno de los dos bloques busca tensar la cuerda tanto, pero Moscú, como respuesta a las sanciones impuestas por Occidente, usa su "arma" más silenciosa y no tiene que ver con drones, misiles o aviones de combate, sino con la inmigración procedente de África para desestabilizar Europa.

La Comisión Europea alertaba el año pasado de un incremento significativo de estos "ataques híbridos" contra la Unión Europea, comunicando que tanto Rusia como Bielorrusia "lanzan olas de migrantes contra las fronteras comunitarias". Desde la UE alertaban que los países afectados eran Polonia, Finlandia, Letonia y Lituania, es decir, fronterizos con Minsk y Moscú.

Y es que cada vez son más los organismos que advierten de esta realidad en la que Putin busca sembrar el caos en Occidente, saciándose así de las sanciones a Rusia tras su invasión a Ucrania. Y todos hacen hincapié, además, en la procedencia de esos flujos migratorios: el Sahel, por un lado, un "polvorín" en el que los golpes de Estado y el desorden civil está a la orden del día, y el Magreb, por otro, al estar cercano a los países del sur europeo. Entre ellos España, el que ha acentuado más su crisis migratoria en los últimos años.

La UE, asimismo, investiga la posible involucración en este contexto de la aerolínea bielorrusa Belavia, una de las aerolíneas más aisladas del mundo pero que podría estar a las órdenes del Kremlin. En la primera mitad del 2025, más de 27.000 migrantes llegaron a Italia desde Libia, y más de 7.000 a la isla griega de Creta, según explica Euractiv. Una posible coordinación entre autoridades bielorrusas con el general libio Jalifa Haftar, conocido por sus vínculos con Moscú.

De esta forma, la Unión Europea insinúa que los tentáculos del Kremlin podrían estar replicándolo en otros países comunitarios, e incluso, añade que la llegada de cayucos a las costas del sur europeo y cercanas al norte de África, como es el caso de las Islas Canarias, podrían llevar remitente ruso.

La guerra híbrida de Rusia contra Occidente: flujos migratorios para desestabilizar Europa a través de África y Oriente Medio

Bruselas se sujeta a un precedente: en verano de 2021, Bielorrusia fue el epicentro de una crisis migratoria en sus fronteras con Polonia, Lituania y Letonia, y se levantaron sospechas de que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, fiel aliado de Putin, facilitó la expedición de visados y organizó vuelos para migrantes de Oriente Medio y África.

Mientras, Grecia considera que otro territorio cercano, Turquía, podría ser un actor crucial en la crisis actual, en especial por los acercamientos diplomáticos de Ankara con Libia y por el acuerdo marítimo entre ambos países que ignora a la isla griega de Creta.

Mientras tanto, documentos de la Inteligencia británica ya alertaban en 2024 de que Rusia emplearía los flujos migratorios desde África, en concreto desde países como Marruecos, Mauritania, Senegal o Gambia, para desestabilizar a los países europeos, tomando la ruta Atlántica o del Mediterráneo y con la actividad de redes de tráfico de personas. Frontex, la agencia europea de fronteras y guardia costera, también se ha pronunciado al respecto, haciendo hincapié en lo mismo y calificándolo como "un arma de juego de influencias y presión".

Por su parte, el 'think tank' Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional también advierte de las actividades rusas en Malí, Níger y Burkina Faso impulsarían flujos migratorios desde estos países hacia Europa, así como el grupo Wagner está involucrado en ello con el tráfico de seres humanos.

Asimismo, expertos también involucran a China e Irán, socios de Moscú, que podrían jugar un papel en la inmigración del Magreb y Sahel que llega a Europa por diversas actividades comerciales y con el objetivo de desestabilizar a Occidente.