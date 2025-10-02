Ryanair advierte que la próxima semana 100.000 pasajeros se quedarán en tierra por culpa de una huelga de controladores en Francia

El Sindicato Nacional de Controladores del Tráfico Aéreo (SNCTA), que representa a cerca del 60 % de los profesionales del sector en Francia, ha convocado una huelga para los días 7, 8 y 9 de octubre. La protesta responde a demandas relacionadas con condiciones laborales y salariales, incluyendo la revisión de sueldos ajustados a la inflación y reformas en la gobernanza del sector.

El director general de Ryanair, Michael O'Leary, ha dicho que 100.000 pasajeros podrían ver afectados sus viajes debido a la huelga en Francia. En declaraciones al Money Blog de Sky sobre la inminente cancelación de 600 vuelos, dijo: "Son unos 100.000 pasajeros cuyos vuelos serán cancelados innecesariamente el próximo miércoles y jueves. En estos momentos, operamos diariamente unos 3.500 vuelos, de los cuales unos 900 cruzan el espacio aéreo francés, y aproximadamente dos tercios de ellos (unos 600 vuelos) se cancelan cada día que hay una huelga de control aéreo".

Si bien los vuelos a Francia serán los más afectados, Ryanair advirtió sobre posibles interrupciones en cualquier ruta que pase por el espacio aéreo francés, que incluirá destinos como Grecia, Italia y España. Anton Radchenko, CEO de AirAdvisor, ha señalado que aeropuertos británicos como Heathrow, Gatwick y Manchester podrían sufrir retrasos y cancelaciones en cadena. Las rutas de corto radio son especialmente vulnerables, ya que los horarios ajustados amplifican los efectos de cualquier demora.

Ante este escenario, los expertos recomiendan verificar constantemente el estado del vuelo, confirmar la situación con la aerolínea, documentar todas las comunicaciones, tomar capturas de pantalla de notificaciones y conservar recibos y comprobantes.

La normativa europea EU261 garantiza derechos de asistencia a los pasajeros, incluyendo alojamiento, alimentación y transporte alternativo en caso de cancelaciones o retrasos significativos. La huelga fue inicialmente prevista para septiembre, pero se pospuso debido a la transición institucional tras el nombramiento del nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu. El SNCTA decidió aplazar la protesta para permitir negociaciones con el nuevo gobierno.