Seis muertos y 25 heridos en el incendio de una residencia de ancianos en Portugal

Seis ancianos fallecieron en la madrugada de este viernes durante un incendio en la residencia Bom Samaritano de Mirandela, gestionada por la Santa Casa da Misericórdia. El fuego, originado hacia las 5:00 horas en una habitación con tres residentes, provocó su muerte inmediata, mientras otros tres sucumbieron por problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo. Según fuentes del municipio, otros 25 ancianos resultaron heridos, la mayoría por intoxicación.

Evacuación masiva de residentes

Adérito Gomes, encargado de la institución, indicó que la causa probable fue "un cortocircuito en un colchón antiescaras", detectado por el personal nocturno que dio la alarma. Unos 90 residentes están siendo trasladados a otras instalaciones, requiriéndose apoyo de bomberos de municipios vecinos para movilizar a pacientes encamados.

El ayuntamiento de Mirandela activó protocolos de apoyo psicológico, logístico y alimentario para familiares, concentrados en el Centro de Apoyo a Víctimas del pabellón INATEL