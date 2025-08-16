Zelenski confía en el impacto de "la fortaleza de EE UU" y da luz verde a un encuentro con Putin y Trump

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha respaldado este sábado la propuesta de su colega estadounidense, Donald Trump, de mantener una cumbre trilateral con el líder ruso Vladímir Putin, y ha anunciado que el lunes viajará a Washington para tratar con el norteamericano "todos los detalles" del eventual proceso.

En una publicación en X, Zelenski ha aludido a la "larga y sustancial" conversación mantenida este sábado con Trump, que duró aproximadamente una hora, antes de que una serie de líderes europeos fueran incluidos en la videollamada, durante aproximadamente otros 30 minutos, según detalló.

"Ucrania reafirma su disposición a realizar el máximo esfuerzo para lograr la paz", ha enfatizado el presidente ucraniano, quien también ha subrayado la importancia de que "la fortaleza de EE UU tenga un impacto en la evolución de la situación".

Zelenski, que en los últimos meses había solicitado en repetidas ocasiones un encuentro a nivel de líderes con Putin, ha manifestado su apoyo a la propuesta de Trump para una reunión trilateral en la que participen EE UU, Ucrania y Rusia. "Ucrania subraya que a nivel de líderes se pueden abordar cuestiones clave y un formato trilateral es adecuado para esto", ha escrito, anunciando que el lunes 18 de agosto viajará a Washington por invitación de Trump, para abordar con él "todos los detalles sobre cómo poner fin a la matanza y a la guerra".

Zelenski ha concluido destacando la importancia de que los líderes europeos estén implicados "en cada fase" del proceso para garantizar, junto con EE UU, que Ucrania reciba unas garantías de seguridad fiables.

"También discutimos las señales positivas de la parte estadounidense con respecto a su participación a la hora de garantizar la seguridad de Ucrania. Seguimos coordinando nuestras posiciones con todos los socios", ha concluido.

La anticipada reunión entre Trump y Putin este viernes en Alaska se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de "extremadamente productivas".