Acceso

Internacional

París

Evacúan la sede de la cadena pública francesa France Télévisions tras una amenaza de bomba

Medios franceses aseguran que el edificio, ubicado en el distrito 15 de París, ha sido evacuado y hasta él se han desplazado policías y una unidad canina

Furgones de la Policía y la Gendarmería de Francia en la capital, París (archivo) (Foto de ARCHIVO)22/03/2023
Imagen de archivo de furgones de la Policía y la Gendarmería de Francia en París Europa Press/Contacto/Ximena BorEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

La sede de France Télévisions ha sido evacuada durante la tarde del sábado, tras recibir una amenaza de bomba. Como apunta FranceInfo, la policía y una unidad canina se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para investigar y tanto la emisora de radio como el sitio web se han visto interrumpidos. Hace dos semanas la cadena BFMTV también ubicada en París, tuvo que ser evacuada en condiciones similares, provocando cortes en la programación. Finalmente, no se hallaron objetos sospechosos.

((ESTA NOTICIA ESTÁ SIENDO AMPLIADA))

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas