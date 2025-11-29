París
Evacúan la sede de la cadena pública francesa France Télévisions tras una amenaza de bomba
Medios franceses aseguran que el edificio, ubicado en el distrito 15 de París, ha sido evacuado y hasta él se han desplazado policías y una unidad canina
La sede de France Télévisions ha sido evacuada durante la tarde del sábado, tras recibir una amenaza de bomba. Como apunta FranceInfo, la policía y una unidad canina se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para investigar y tanto la emisora de radio como el sitio web se han visto interrumpidos. Hace dos semanas la cadena BFMTV también ubicada en París, tuvo que ser evacuada en condiciones similares, provocando cortes en la programación. Finalmente, no se hallaron objetos sospechosos.
