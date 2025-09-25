Evitan una tragedia aérea por solo tres metros: dos aviones con más de 300 personas a bordo estuvieron a punto de colisionar

En el Aeropuerto Internacional de Niza Costa Azul, se vivió un momento de máxima tensión cuando dos aeronaves, una de la aerolínea británica EasyJet, y otra de la tunecina Nouvelair, estuvieron a tan solo tres metros de colisionar en plena maniobra de aterrizaje y despegue. A bordo viajaban más de 300 personas, cuya vida estuvo en riesgo durante unos segundos que pudieron cambiarlo todo.

El incidente ocurrió bajo condiciones meteorológicas adversas, con una intensa tormenta que reducía la visibilidad y complicaba la coordinación aérea. Según los primeros informes, el avión de Nouvelair intentó aterrizar en la misma pista donde el vuelo de EasyJet aguardaba autorización para despegar. En un momento crítico, el piloto de Nouvelair abortó el aterrizaje y realizó una maniobra de emergencia para remontar el vuelo y evitar el impacto.

Tras el suceso, los pasajeros del vuelo de EasyJet fueron desembarcados, y muchos quedaron varados en el aeropuerto a la espera de una nueva asignación. La aerolínea emitió un comunicado reafirmando su compromiso con la seguridad y su colaboración con la investigación en curso.

El ministro de Transporte francés, Philippe Tabarot, calificó el incidente como “evitado por muy poco” y ordenó una investigación exhaustiva. Ambas aeronaves fueron inmovilizadas para permitir el análisis de las grabaciones de vuelo y esclarecer las causas del fallo operativo.

Un pasajero británico, James Johnson, relató al medio Daily Mail que solo al día siguiente comprendió la gravedad del episodio, y que el saber lo cerca que estuvo del peligro le provocó escalofríos.