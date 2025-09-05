Un excursionista muere tras ser pisoteado por una manada de vacas frente a la horrorizada mirada de su mujer

Un matrimonio de ancianos vivió un momento dramático cuando una manada de vacas les atacó durante un tranquilo paseo por los senderos de Ramsau am Dachstein, en la provincia de Styria, Austria. El incidente se cobró la vida de un hombre de 85 años y dejó a su esposa de 82 años con graves lesiones.

El grupo estaba compuesto por nueve bovinos, incluidos tres terneros, que según testigos se sintieron amenazados por la presencia del perro que acompañaba a la pareja. El ataque ocurrió en la ruta entre el refugio Türlwandhütte y la Austria Hut.

Los testigos presenciales, incluido el personal de la cabaña donde se ospedaban, observaron cómo las vacas atacaron y pisotearon al matrimonio. El portavoz policial Markus Raich confirmó que el ganado reaccionó de manera defensiva ante la presencia del can, desencadenando una agresión fulminante.

Los servicios de emergencia fueron alertados de inmediato. El hombre fue trasladado en helicóptero al Hospital Cardinal Schwarzenberg, en Salsburgo, donde lamentablemente falleció antes de recibir atención médica. Su esposa resultó herida, aunque no en estado crítico. El perro, un mestizo, logró escapar del ataque y quedó al cuidado de familiares.

Este incidente se suma a otros casos documentados internacionalmente que revelan los peligros potenciales de interactuar con animales de gran tamaño en entornos rurales y montañosos. En abril, un caso similar ocurrió en China, donde un agricultor perdió la vida tras ser embestido por una vaca en su propia granja.