Una exmaestra rompe en llanto tras admitir que abusó de un alumno de 11 años: la mujer afronta una dura condena

Una exprofesora de la localidad de Hudson, en el estado de Wisconsin, EE UU, se ha declarado culpable de haber abusado sexualmente de un alumno de 11 años. La acusada, Madison Bergmann, de 25 años, reconoció los hechos en una vista celebrada el pasado 29 de septiembre y podría enfrentarse a una condena de hasta 18 años de prisión, según informan medios locales.

El caso salió a la luz cuando los padres del menor descubrieron mensajes de carácter sexual en el teléfono móvil de su hijo. Tras analizar esas pruebas, las autoridades constataron una relación inapropiada entre la profesora y su estudiante. Bergmannfue detenida y acusada de varios delitos, aunque finalmente algunos cargos iniciales fueron desestimados.

Durante la audiencia, la exmaestra se declaró culpable de un cargo de incitación a un menor y dos de conducta sexual inapropiada por parte del personal escolar. En la sala, fue vista llorando mientras escuchaba las posibles consecuencias legales de sus actos. La fecha de la sentencia ha sido fijada para el próximo 22 de diciembre.

Investigación y repercusiones

La investigación señala que la madre del niño descubrió primero la situación al ver a su hijo manteniendo una conversación con Bergmann. El padre comprobó después los mensajes e informó a la escuela. Posteriormente, la policía encontró notas manuscritas con referencias a la víctima dentro de una carpeta personal de la acusada.

La escuela Primaria Rivercrest emitió un comunicado asegurando que la noticia ha supuesto un golpe para la comunidad educativa y que este tipo de conductas “socavan profundamente la confianza depositada en el personal docente”. El distrito escolar indicó que continuará colaborando con las autoridades mientras dure el proceso legal.

El caso se agrava por el hecho de que otra profesora del mismo centro educativo, Abigail Faust, también ha sido acusada de delitos relacionados con conducta sexual inapropiada hacia estudiantes. Según documentos judiciales, ambas mantenían contacto frecuente y llegaron a intercambiar mensajes en los que hablaban de sus relaciones indebidas con menores.