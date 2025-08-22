La explosión de un coche bomba junto a una base militar en Colombia deja al menos cinco muertos

Al menos cinco personas han muerto por un atentado con explosivos perpetrado este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el oeste de Colombia, según el presidente Gustavo Petro, que ha identificado a los fallecidos como civiles. El atentado ha tenido lugar junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en torno a las 14.50 (hora local). Así informaba EFE.

Además, otras catorce personas resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco. "La cifra de muertos en Cali asciende a cinco y 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información", dijo Petro en un discurso durante un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país.

La Fuerza Aeroespacial colombiana ha informado en redes sociales de la explosión de un vehículo bomba y de la apertura de una investigación para establecer la autoría del ataque. Petro ha atribuido el ataque a las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC, señalando que es una "reacción terrorista" a las derrotas infligidas a la columna Carlos Patiño. "El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico", ha lamentado el mandatario, que ha prometido perseguir a estos grupos como "organizaciones terroristas".

Petro declarará como organizaciones terroristas a disidencias de las FARC y Clan del Golfo

Según compartía EFE, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este jueves que su Gobierno declarará como organizaciones "terroristas" al Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y a dos disidencias de las antiguas FARC, que son el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

"He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias 'Iván Mordisco' (conocidas como EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá", dijo Petro durante un acto de entrega de tierras en la ciudad de Valledupar (norte).

El mandatario recordó que terroristas son aquellos actos violentos que buscan "irradiar pánico" en la población civil, a diferencia de los "combates entre fuerzas que portan armas", como los dos atentados perpetrados este jueves en los departamentos de Valle de Cauca (suroeste) y Antioquia (noroeste). Petro habló por un lado del atentado que dejó cinco civiles y 36 heridos en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, ciudad que describió como "azotada por actos terroristas".

Por otro lado se refirió al atentado en una zona rural de Amalfi (Antioquia), donde por un ataque a un helicóptero ocho policías murieron y otros ocho resultaron heridos mientras erradicaban cultivos de coca. "Lo que acontece en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil. Es la segunda vez que ocurre en mi Gobierno. Es terrorismo", afirmó el presidente tras pedir un minuto de silencio por las víctimas y señalar que esos crímenes constituyen además "actos de guerra", sujetos a ser investigados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI).

Además, el mandatario denominó a estos grupos armados "junta del narcotráfico" por su supuesta relación con esas actividades ilícitas, ante lo que dijo que solicitará ante la Agencia de Defensa Jurídica del Estado iniciar un "proceso" contra los dirigentes de esas bandas. El pasado 10 de junio hubo siete atentados en el Valle del Cauca, varios de ellos en Cali, y doce en el vecino departamento del Cauca que se cobraron la vida de ocho personas, entre ellos dos policías.

En esos departamentos tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En total, los atentados de junio dejaron más de 40 heridos en distintos municipios de los dos departamentos y fueron atribuidos al Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.